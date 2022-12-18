الأرصاد: تراجع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تراجعًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي واحتمال سقوط أمطار متفرقة.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة

*حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصة على أقصى مناطق الجبل الغربي (نالوت وما جاورها) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

*الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

*درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا من يوم غد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد

*حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

*الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على مناطق الجبل الأخضر يوم الثلاثاء.

*درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا من يوم غد.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة

*حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لآخر على (غدامس والحمادة) مع سقوط أمطار متفرقة قد يتخللها خلايا رعدية.

* الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

*درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا من يوم غد على أغلب المناطق.