عقيلة يبحث مع ممثلي اتحادات وروابط شبابية ملف الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، السبت، مع ممثلي منظمات واتحادات وروابط شبابية بمنطقة الجبل الأخضر ومناطق متفرقة من ليبيا «الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار عبر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

وأكد ممثلي الاتحادات والروابط خلال اللقاء الذي عٌقد بمكتب عقيلة في القبة، «دعمهم للتغيير من خلال الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق إرادة الشعب الليبي عبر صندوق الانتخابات»، فضلا عن «رفضهم للتدخلات الخارجية في البلاد»، وتنديدهم بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة بدعوى تورطه في قضية «لوكربي»، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

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ومثُل أبوعجيلة مسعود، الذي يواجه مزاعم بصنع القنبلة المستخدمة في تفجير طائرة فوق قرية لوكربي الأسكتلندية أمام القضاء الأميركي لأول مرة. وخلفت عملية تسليمه إلى واشنطن ردود فعل غاضبة في ليبيا؛ ما دعا المجلس الرئاسي لطلب توضيحات فيما فتح النائب العام تحقيقًا في القضية لتحديد المسؤول عن العملية.

وفي مواجهة ذلك، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن المريمي متهما بتصنيع المتفجرات التي «أودت بحياة أكثر من 200 روح بريئة»، متابعا: «حافظنا على السيادة الليبية، ولم نرض بانتهاكها كما حدث في السنوات الماضية».