الوضع في ليبيا بمحادثات تبون وماكرون

القاهرة - بوابة الوسط

تبادل الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم السبت، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وجهات النظر بخصوص الوضع في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه تبون من ماكرون، تناول العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين فضلا عن الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، وفق بيان مقتضب صادر عن الرئاسة الجزائرية.

- تبون يدعو في القمة العربية إلى حوار في ليبيا بعيدا عن التدخلات

- ماكرون وتبون يوقعان إعلان «شراكة متجددة» بين فرنسا والجزائر

وفي أغسطس الماضي، وقع تبون وماكرون إعلانا مشتركا من أجل «شراكة متجددة» بعد 60 عاما من انتهاء الحرب واستقلال الجزائر. وقال تبون، خلال مؤتمر صحفي آنذاك إن زيارة نظيره الفرنسي «الناجحة» إلى الجزائر «أتاحت تقاربًا لم يكن ممكنًا لولا شخصية الرئيس ماكرون».

تبون يدعو في القمة العربية إلى حوار في ليبيا بعيدا عن التدخلات

وناشد الرئيس الجزائري جميع الأطراف المتصارعة تبني لغة الحوار الشامل؛ لحل النزاعات بما فيها الوضع في ليبيا. وقال تبون، خلال كلمة أمام المشاركين في القمة العربية بالجزائر العاصمة في نوفمبر، إن الأزمات التي تشهدها بعض الدول الشقيقة مثل ليبيا وسورية واليمن لا تزال تبحث عن سبيلها للحل.

وناشد تبون جميع الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية إلى تفضيل الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية، داعيا إلى حلول سياسية سلمية توافقية تمكن شعوبها من صياغة مستقبلها، وتحقيق تطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة، بما يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدة شعوبها وسلامة أراضيها.