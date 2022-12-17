«الكهرباء»: صيانة دورية والكشف على الزيوت بمحطات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية والكشف على الزيوت لعدد من المحطات.

وشملت أعمال الصيانة محطتي «عمارات شارع النصر» و«بروش المنصورة» التابعتين لنقطة صيانة الجمهورية والمحطتين الجاهزتين «ابن الهيثم» و«اللوح» التابعتين لنقطة صيانة الفيحاء، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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وتجري شركة الكهرباء عديد الصيانات على شبكة الكهرباء في مختلف مناطق ليبيا استعدادًا للذروة الشتوية، والثلاثاء، أعلنت الشركة إجراء أعمال صيانة على محطة فرعية في ترهونة.