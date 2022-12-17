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أردوغان: نجاعة الاستثمار التركي وراء انزعاج البعض من اتفاقنا مع حكومة الوحدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 05:24 مساء
أردوغان: نجاعة الاستثمار التركي وراء انزعاج البعض من اتفاقنا مع حكومة الوحدة
أردوغان في كلمة أمام البرلمان التركي، 2 نوفمبر 2022 (الإنترنت)
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أرجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أسباب رفض عدد من الدول لم يسمها لاتفاق بلاده مع حكومة الوحدة الموقتة بشأن الطاقة إلى «نجاعة الاستثمار طويل المدى في هذا المجال».

وأسهب أردوغان في الحديث عن خطط حكومته لجعل تركيا مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي خلال وقت قريب، وذلك في كلمة ألقاها مساء الجمعة، خلال مشاركته في حفل زيادة سعة محطة تخزين الغاز في ضاحية سيليفري بولاية إسطنبول.

الرئيس التركي: نريد تحقيق مكاسب جديدة في الطاقة
وقال إن طموحات أنقرة «وراء الانزعاج الناجم عن اتفاق تركيا مع ليبيا»، معتبرا أن كل استثمار في مجال الطاقة له عمق قرن أو نصف قرن. وتابع: «نبذل جهودا كبيرة لتوسيع علاقاتنا السياسية والدبلوماسية على أساس المصالح الاقتصادية المشتركة، وتحقيق مكاسب جديدة في مجال الطاقة جنبا إلى جنب مع المجالات الأخرى».

ويقصد أردوغان الاتفاقيات الجديدة الموقعة مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مجالات التنقيب عن النفط والغاز، مطلع أكتوبر الماضي، وهي التي رفضتها عدة دول إقليمية بدعوى «انتهاء صلاحية» حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وبموجب تلك الاتفاقيات تقوم الشركات التركية بالتعاون مع الشركات الليبية بأعمال الاستكشاف والحفر والتنقيب عن النفط والغاز برا وبحرا.

أردوغان: تركيا في المركز الـ 17 عالميًا من حيث الإمداد بالطاقة
وأوضح الرئيس التركي أن بلاده باتت في المركز 17 عالميا من حيث حجم إمداد المواطنين والصناعيين بالطاقة، وأن هدفهم هو جعل بلده مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي في أقرب وقت، مشيرًا إلى إجرائه مباحثات وصفها بالمهمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول هذا الموضوع.

- تشاووش أوغلو: الحكومات الموقتة في ليبيا غير ملزمة بموافقة البرلمان على مذكرات التفاهم
- ترقب يوناني لـ3 سيناريوهات بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة الوحدة
- مذكرة تفاهم ليبية-يونانية لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي

يأتي ذلك في وقت طالبت فيه حكومة الدبيبة وتركيا اليونان بوقف «الاتهامات غير الصحيحة، والإجراءات التصعيدية، واحترام القرارات السيادية لهما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم».

مندوبا ليبيا وتركيا يتفقان على رفض التدخلات في مذكرة التفاهم
وقال مندوبا ليبيا وتركيا الدائمان لدى الأمم المتحدة الطاهر السني وفريدون سينيرلي أوغلو، في رسالة مشتركة، إن «مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات هي صك قانوني قائم على مبدأ المساواة في السيادة، مع الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي».

وأضافت الرسالة، أنه «لا يوجد أساس قانوني للادعاءات بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تتعارض مع العملية السياسية في ليبيا، تحت إشراف الأمم المتحدة»، لافتة إلى أن العديد من الدول، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أبرمت عشرات مذكرات التفاهم المماثلة مع حكومة الوحدة

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