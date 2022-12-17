الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على ساحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على ساحل ليبيا.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على ساحل سرت وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من رأس أجدير إلى الزاوية.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.00 متر.

• الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درحة مئوية.