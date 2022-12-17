الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على ساحل ليبيا...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على ساحل ليبيا.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على ساحل سرت وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من رأس أجدير إلى الزاوية.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.00 متر.
• الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درحة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على ساحل طبرق وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25-0.75 متر.
• الرياح قبلي إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درحة مئوية.
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