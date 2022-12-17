الأرصاد: تقلبات جوية مصحوبة بهطول أمطار في ليبيا غدا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الطقس المستقر على أغلب المناطق، بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا من يوم غد بتقلبات جوية مصحوبة بهطول أمطار متفرقة.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال بهطول أمطار متفرقة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من مساء غد على الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول مساء غد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا من مساء غدٍ.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء غد على غدامس والحمادة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بداية من غد على أغلب المناطق.