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الأرصاد: تقلبات جوية مصحوبة بهطول أمطار في ليبيا غدا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 09:48 صباحا
الأرصاد: تقلبات جوية مصحوبة بهطول أمطار في ليبيا غدا
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة من اليوم السبت 17 ديسمبر 2022.
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الطقس المستقر على أغلب المناطق، بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا من يوم غد بتقلبات جوية مصحوبة بهطول أمطار متفرقة.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال بهطول أمطار متفرقة. 
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية. 

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من مساء غد على الجبل الأخضر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول مساء غد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. 
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا من مساء غدٍ.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء غد على غدامس والحمادة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
الرياح: جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بداية من غد على أغلب المناطق.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.

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