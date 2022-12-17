  • Alwasat News
Atwasat

ديوان المحاسبة: توقيع عقد مع شركة دولية للاستثمارات الليبية بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 09:07 صباحا
ديوان المحاسبة: توقيع عقد مع شركة دولية للاستثمارات الليبية بالخارج
خالد شكشك خلال توقيع عقد مع شركة المراجعة الدولية (RSM) بالعاصمة البريطانية لندن، 15 ديسمبر 2022. (ديوان المحاسبة)
alwasat radio

 وقع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، يوم الخميس الماضي، عقدًا مع شركة المراجعة الدولية (RSM) بالعاصمة البريطانية لندن، لمراجعة وتقييم السياسات الاستثمارية لبعض الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

حضر التوقيع على العقد اللجنة الفنية المشكلة من الديوان، ومدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وممثل عن المؤسسة الليبية للاستثمار، حسب بيان صادر عن ديوان المحاسبة، أمس الجمعة.

- مؤتمر ليبي - تركي يبحث الشراكة الاستثمارية في أفريقيا 
- المنفي يبحث مع الحضيري ملف الاستثمارات الليبية في مصر
- الدبيبة يتعرف على أوضاع الاستثمارات الليبية في تشاد

 الاستثمارات الليبية.. وديوان المحاسبة
واستكملت اللجنة الفنية المشكلة من الديوان بتحديد نطاق وملفات المراجعة التي سيتم إنجازها خلال الربع الأول من العام 2023، وفق ديوان المحاسبة.

ويشير البيان إلى أن الديوان «تبنى استراتيجية جديدة لمتابعة الاستثمارات الليبية، والدفع في اتجاه تحسين أدائها ومنع التجاوزات في أصولها وممتلكاتها».

وتقول (RSM) إنها تمتلك «شبكة من خبراء التدقيق والضرائب والاستشارات في أكثر من 860 مكتبًا في الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس

عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس
مدرب المنتخب الكرواتي: سنواجه المغرب مفاجأة البطولة الأجمل

مدرب المنتخب الكرواتي: سنواجه المغرب مفاجأة البطولة الأجمل
«سي إن إن»: فيفا رفضت إذاعة كلمة مسجلة من زيلينسكي في حفل ختام المونديال

«سي إن إن»: فيفا رفضت إذاعة كلمة مسجلة من زيلينسكي في حفل ختام المونديال
الأرجنتين تستعد للنهائي بغيابات للإرهاق وعمليات استشفائية

الأرجنتين تستعد للنهائي بغيابات للإرهاق وعمليات استشفائية
قائد المنتخب المغربي: نسعى لتأكيد أفضليتنا بحصد المركز الثالث

قائد المنتخب المغربي: نسعى لتأكيد أفضليتنا بحصد المركز الثالث
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والأخضر في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس في «دورينا»
كاركاتير خيري - فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي

كاركاتير خيري - فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي
كوريا الشمالية تختبر محركا يعمل بالوقود الصلب «بقوة دفع كبيرة»

كوريا الشمالية تختبر محركا يعمل بالوقود الصلب «بقوة دفع كبيرة»
جريدة «الوسط»: بعد 34 عاما.. شبح «لوكربي» يلاحق الليبيين

جريدة «الوسط»: بعد 34 عاما.. شبح «لوكربي» يلاحق الليبيين
«المحفوظات الأميركية» تنشر آلاف الوثائق حول اغتيال الرئيس كينيدي

«المحفوظات الأميركية» تنشر آلاف الوثائق حول اغتيال الرئيس كينيدي
باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة الأزمة السياسية

باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة الأزمة السياسية
الدبيبة: أبوعجيلة متهم بتفجير «لوكربي».. وحافظنا على السيادة الليبية

الدبيبة: أبوعجيلة متهم بتفجير «لوكربي».. وحافظنا على السيادة الليبية
العدد 369: تسونامي أبوعجيلة.. وصدمة الدين الداخلي

العدد 369: تسونامي أبوعجيلة.. وصدمة الدين الداخلي
بايدن يدعو إلى تمثيل أفريقيا في مجموعة العشرين

بايدن يدعو إلى تمثيل أفريقيا في مجموعة العشرين
كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال

كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال
مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي

مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي
الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر

الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«القابضة للاتصالات» تعلن إحباط هجمات منسقة على شركات بالقطاع
«القابضة للاتصالات» تعلن إحباط هجمات منسقة على شركات بالقطاع
باتيلي: يجب استقالة الراغبين في الترشح لضمان تكافؤ الفرص بالانتخابات
باتيلي: يجب استقالة الراغبين في الترشح لضمان تكافؤ الفرص ...
باتيلي: أبلغت الدبيبة بشأن الاجتماع المقبل لرئاستي «النواب» و«الدولة» مع «الرئاسي»
باتيلي: أبلغت الدبيبة بشأن الاجتماع المقبل لرئاستي «النواب» ...
حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية
حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية
المنفي ورئيس الحكومة الجزائرية يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا
المنفي ورئيس الحكومة الجزائرية يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة...
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا...
المزيد
الأرصاد: تقلبات جوية مصحوبة بهطول أمطار في ليبيا غدا
الأرصاد: تقلبات جوية مصحوبة بهطول أمطار في ليبيا غدا...
ديوان المحاسبة: توقيع عقد مع شركة دولية للاستثمارات الليبية بالخارج
ديوان المحاسبة: توقيع عقد مع شركة دولية للاستثمارات الليبية ......
خلال لقائه بايدن.. المنفي يطرح رؤية «الرئاسي» للحل في ليبيا
خلال لقائه بايدن.. المنفي يطرح رؤية «الرئاسي» للحل في ليبيا...
المنفي ورئيس الحكومة الجزائرية يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا
المنفي ورئيس الحكومة الجزائرية يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة ......
حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية
حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط