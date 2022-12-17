ديوان المحاسبة: توقيع عقد مع شركة دولية للاستثمارات الليبية بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

وقع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، يوم الخميس الماضي، عقدًا مع شركة المراجعة الدولية (RSM) بالعاصمة البريطانية لندن، لمراجعة وتقييم السياسات الاستثمارية لبعض الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

حضر التوقيع على العقد اللجنة الفنية المشكلة من الديوان، ومدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وممثل عن المؤسسة الليبية للاستثمار، حسب بيان صادر عن ديوان المحاسبة، أمس الجمعة.

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الاستثمارات الليبية.. وديوان المحاسبة

واستكملت اللجنة الفنية المشكلة من الديوان بتحديد نطاق وملفات المراجعة التي سيتم إنجازها خلال الربع الأول من العام 2023، وفق ديوان المحاسبة.

ويشير البيان إلى أن الديوان «تبنى استراتيجية جديدة لمتابعة الاستثمارات الليبية، والدفع في اتجاه تحسين أدائها ومنع التجاوزات في أصولها وممتلكاتها».

وتقول (RSM) إنها تمتلك «شبكة من خبراء التدقيق والضرائب والاستشارات في أكثر من 860 مكتبًا في الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ».