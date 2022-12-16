المنفي ورئيس الحكومة الجزائرية يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمان آفاق حل الأزمة الليبية على أسس الحوار والمصالحة الوطنية، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، مشددان على ضرورة حفظ وحدة ليبيا وسلامتها ومصالحها.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في القمة الأميركية الإفريقية بواشنطن وفق ما ذكرت الحكومة الجزائرية في بيان لها اليوم الجمعة.

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ونوه الطرفين بعلاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وسبق أن أجرى المنفي زيارتين إلى الجزائر شهر أكتوبر الماضي، ثم في نوفمبر حين شارك بالقمة العربية، حيث أعرب عن تعويله على دور الجزائر المهم، «في خروج موقف عربي موحد بشأن ليبيا».