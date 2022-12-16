وقفة احتجاجية في طرابلس ضد تسليم أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

نظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية في العاصمة طرابلس، ظهر اليوم الجمعة، تنديدًا بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتورطه المزعوم بقضية «لوكربي»،.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات مناهضة لحكومة الوحدة الوطنية، وفق تسجيل مصور تداولته صفحات تواصل اجتماعي ليبية، أن من بين المشاركين أقاربًا للمواطن الليبي أبوعجيلة.

ويوم الخميس، قال الدبيبة في كلمة مسجلة إن «مصلحة الشعب الليبي تقتضي التعاون مع الدول الكبرى لتحقيق مصالحها، ومن أهم القضايا التعاون في مكافحة الإرهاب»، مردفًا أن أبوعجيلة «متهم إرهابي قتل أكثر من 270 روحًا بريئة في عملية واحدة لم يبال وهو يصنع المفخخات ويدسها بيد قوية بين أمتعة الركاب».

وعقب تسليمه للولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع، مثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، الثلاثاء، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه، وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة «رويترز».

فريق حكومي للاطلاع على حالة أبوعجيلة مسعود

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنه أوفد فريقًا حكوميًا للاطلاع على حالة المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، المحتجز لدى الولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي مثول أبوعجيلة أمام المحكمة الأميركية بعد نحو 34 عامًا من واقعة تفجير طائرة شركة «بان أميركان» رقم 103 فوق مدينة «لوكربي» الإسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

ولاقت واقعة التسليم موجة من الإدانة عبر عنها عديد الشخصيات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، ومدونون ليبيون على صفحات التواصل الاجتماعي، من بينها بيان مشترك صادر عن 120 شخصية عامة تمثل المجتمع المدني، أدانوا خلاله خطف المواطن أبوعجيلة المريمي واحتجازه في الولايات المتحدة الأميركية «بمساعدة أطراف ليبية» وعرضه على القضاء الأميركي.

وقفة احتجاجية في العاصمة طرابلس تنديدا بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأميركية، 16 ديسمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)