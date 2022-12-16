استقرار ليبيا ضمن مناقشات بين تركيا ومالطا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ومالطا ستواصلان الحوار والتعاون الوثيق فيما يتعلق بقضية ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وصرح أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة أنقرة، الخميس، مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة المالطي إيان بورغ إن مالطا من أقرب الدول إلى ليبيا، وقد أثر ما يحدث بها على قضية الهجرة غير النظامية، وقال «سنجري مشاورات وتعاونًا وثيقين في بعض المسائل بليبيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقضايا المتعلقة باستقرار ومستقبل ليبيا».

بورغ: أنقرة شريك أساسي للاتحاد الأوروبي

من جانبه أفاد بورغ بأن أنقرة شريك أساسي للاتحاد الأوروبي ولاعب إقليمي حيوي، وقال بورغ: «بصفتنا دولتين متوسطتين ومن ثم شركاء إقليميين، فقد أجرينا مناقشة جيدة حول العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بدءًا من الوضع الحالي في ليبيا إلى شرق البحر المتوسط ​​والهجرة».

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وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أعلنت عن تدابير للحد من تدفق الهجرة السرية في إطار التنسيق الأمني بين الجانبين الليبي والمالطي، وذلك خلال لقاء مع المبعوث الأمني المالطي الخاص إلى ليبيا أليكس دالي، في العاصمة طرابلس نوفمبر الماضي.