  • Alwasat News
Atwasat

استقرار ليبيا ضمن مناقشات بين تركيا ومالطا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 ديسمبر 2022, 04:53 مساء
استقرار ليبيا ضمن مناقشات بين تركيا ومالطا
وزير الخارجية التركي مولود جاويش ووزير الخارجي المالطي إيان بورغفي مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة أنقرة، 15 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ومالطا ستواصلان الحوار والتعاون الوثيق فيما يتعلق بقضية ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وصرح أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة أنقرة، الخميس، مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة المالطي إيان بورغ إن مالطا من أقرب الدول إلى ليبيا، وقد أثر ما يحدث بها على قضية الهجرة غير النظامية، وقال «سنجري مشاورات وتعاونًا وثيقين في بعض المسائل بليبيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقضايا المتعلقة باستقرار ومستقبل ليبيا».

بورغ: أنقرة شريك أساسي للاتحاد الأوروبي
من جانبه أفاد بورغ بأن أنقرة شريك أساسي للاتحاد الأوروبي ولاعب إقليمي حيوي، وقال بورغ: «بصفتنا دولتين متوسطتين ومن ثم شركاء إقليميين، فقد أجرينا مناقشة جيدة حول العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بدءًا من الوضع الحالي في ليبيا إلى شرق البحر المتوسط ​​والهجرة».

- باشاغا يدعو مصر وتركيا واليونان لعدم اتخاذ خطوات أحادية بشأن ترسيم الحدود البحرية 
- توافق تركي - روسي حول أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا
- توافق بين الجزائر وتركيا بشأن «وحدة ليبيا» والانتخابات

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أعلنت عن تدابير للحد من تدفق الهجرة السرية في إطار التنسيق الأمني بين الجانبين الليبي والمالطي، وذلك خلال لقاء مع المبعوث الأمني المالطي الخاص إلى ليبيا أليكس دالي، في العاصمة طرابلس نوفمبر الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التحدي والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التحدي والأهلي بنغازي في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والأخضر في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس في «دورينا»
كاركاتير خيري - فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي

كاركاتير خيري - فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي
كوريا الشمالية تختبر محركا يعمل بالوقود الصلب «بقوة دفع كبيرة»

كوريا الشمالية تختبر محركا يعمل بالوقود الصلب «بقوة دفع كبيرة»
«المحفوظات الأميركية» تنشر آلاف الوثائق حول اغتيال الرئيس كينيدي

«المحفوظات الأميركية» تنشر آلاف الوثائق حول اغتيال الرئيس كينيدي
باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة الأزمة السياسية

باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة الأزمة السياسية
الدبيبة: أبوعجيلة متهم بتفجير «لوكربي».. وحافظنا على السيادة الليبية

الدبيبة: أبوعجيلة متهم بتفجير «لوكربي».. وحافظنا على السيادة الليبية
العدد 369: تسونامي أبوعجيلة.. وصدمة الدين الداخلي

العدد 369: تسونامي أبوعجيلة.. وصدمة الدين الداخلي
بايدن يدعو إلى تمثيل أفريقيا في مجموعة العشرين

بايدن يدعو إلى تمثيل أفريقيا في مجموعة العشرين
كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال

كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال
مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي

مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي
الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر

الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر
عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»

عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»
الصادق الغرياني يصف القضاء بـ«الغافل» ويعتبر أبوعجيلة «مجرما»

الصادق الغرياني يصف القضاء بـ«الغافل» ويعتبر أبوعجيلة «مجرما»
«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة خاصة من مصراتة إلى مالطا

«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة ...
المغبوب يوصي بالعودة للإجراءات الوقائية مع انتشار الإنفلونزا (فيديو)

المغبوب يوصي بالعودة للإجراءات الوقائية مع انتشار الإنفلونزا (فيديو)
شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟

شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
افتتاح قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن
افتتاح قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن
«الخارجية»: استعادة يد تمثال أثرية من الولايات المتحدة
«الخارجية»: استعادة يد تمثال أثرية من الولايات المتحدة
توزيع مساعدات مالية على 400 أسرة في سرت
توزيع مساعدات مالية على 400 أسرة في سرت
قرض ليبيا إلى سيشل.. رحلة ديون عمرها 41 عاما عطلت الأزمات سدادها
قرض ليبيا إلى سيشل.. رحلة ديون عمرها 41 عاما عطلت الأزمات سدادها
استقرار ليبيا ضمن مناقشات بين تركيا ومالطا
استقرار ليبيا ضمن مناقشات بين تركيا ومالطا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة...
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
المزيد
وقفة احتجاجية في طرابلس ضد تسليم أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة
وقفة احتجاجية في طرابلس ضد تسليم أبوعجيلة مسعود للولايات ......
مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: «خيبة أمل» من عدم إحراز أي تقدم في الاتفاق على أساس دستوري
مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: «خيبة أمل» من عدم إحراز أي ......
باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين النواب والأعلى للدولة.. أو «آلية بديلة»
باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين النواب ......
استقرار ليبيا ضمن مناقشات بين تركيا ومالطا
استقرار ليبيا ضمن مناقشات بين تركيا ومالطا...
قرض ليبيا إلى سيشل.. رحلة ديون عمرها 41 عاما عطلت الأزمات سدادها
قرض ليبيا إلى سيشل.. رحلة ديون عمرها 41 عاما عطلت الأزمات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط