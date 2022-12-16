«الكهرباء» وصول معدات ألمانية إلى محطة شمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس الخميس، نقل شحنات معدات جديدة إلى الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة استعدادًا لصيانتها.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أن الشحنات الجديدة مُوردة من شركة «سيمنز» الألمانية وتأتي بعد تفعيل الاتفاقية معها وفتح الاعتمادات المستندية؛ لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بالمحطة.

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وتخضع محطة شمال بنغازي التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 350 ميغاوات، للعمرة الجسيمة مع بداية العام المقبل، ما من شأنه المساهمة في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدرتها الإنتاجية، حسب البيان.

نقل معدات إلى محطة شمال بنغازي، 15 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)