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ضبط شخصين متلبسين بسرقة سيارات في براك الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 ديسمبر 2022, 09:56 صباحا
ضبط شخصين متلبسين بسرقة سيارات في براك الشاطئ
متهم بسرقة سيارات في براك الشاطئ، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الخميس، القبض على شخصين متلبسين في واقعة سرقة سيارات من أمام مصرف «الصحاري» في براك الشاطئ.

ووردت معلومات إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الشاطئ من قبل أحد المواطنين تفيد بقيام أشخاص بسرقة سيارات من أمام مصرف «الصحاري» في براك الشاطئ، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

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وبعد التحري وجمع المعلومات، ضبطت وحدة التحري والقبض بالقسم شخصين متلبسين بواقعة السرقة وهما «خ .م .أ.أ» و«ي.م.أ.ه». واعترف المتهمان بما نسب إليهما ومنها سرقة ثلاث سيارات، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما وجرت إحالتهما إلى النيابة العامة للاختصاص.

متهم بسرقة سيارات في براك الشاطئ، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
متهم بسرقة سيارات في براك الشاطئ، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
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