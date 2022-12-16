المنفي يشيد بجهود مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بجهود مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش فعاليات القمة الأميركية الأفريقية بالعاصمة واشنطن، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

- السيسي يؤكد دعم جهود المجلس الرئاسي لتهيئة المناخ لإجراء انتخابات متزامنة

ونقل البيان عن السيسي تأكيده، خلال اللقاء، موقف مصر «الثابت» من دعم جهود المجلس الرئاسي وإنجاح هذه الجهود ومساعدة الليبيين على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، لإنهاء الأزمة الراهنة من خلال تفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي.

وأضاف البيان أن المنفي «أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين».

جانب من لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في واشنطن، 15 ديسمبر 2022 (المجلس الرئاسي)