  • Alwasat News
Atwasat

المنفي يشيد بجهود مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الجمعة 16 ديسمبر 2022, 12:48 صباحا
المنفي يشيد بجهود مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا
جانب من لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في واشنطن، 15 ديسمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بجهود مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش فعاليات القمة الأميركية الأفريقية بالعاصمة واشنطن، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

- السيسي يؤكد دعم جهود المجلس الرئاسي لتهيئة المناخ لإجراء انتخابات متزامنة

ونقل البيان عن السيسي تأكيده، خلال اللقاء، موقف مصر «الثابت» من دعم جهود المجلس الرئاسي وإنجاح هذه الجهود ومساعدة الليبيين على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، لإنهاء الأزمة الراهنة من خلال تفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي.

وأضاف البيان أن المنفي «أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين».

جانب من لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في واشنطن، 15 ديسمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
جانب من لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في واشنطن، 15 ديسمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد توديع المونديال.. إقالة مدرب منتخب البرتغال

بعد توديع المونديال.. إقالة مدرب منتخب البرتغال
كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال

كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال
ريال مدريد يظفر بالموهبة البرازيلية الشابة «هيندريك»

ريال مدريد يظفر بالموهبة البرازيلية الشابة «هيندريك»
مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي

مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والصداقة في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والصداقة في «دورينا»
هاري يستهدف شقيقه وليام في آخر حلقات مسلسله على «نتفليكس»

هاري يستهدف شقيقه وليام في آخر حلقات مسلسله على «نتفليكس»
المغرب يضخ لأفريقيا طاقة أمل جديدة (صور)

المغرب يضخ لأفريقيا طاقة أمل جديدة (صور)
الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر

الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر
الركراكي: قدمنا صورة مشرفة للكرة المغربية.. وجعلنا الجميع سعداء

الركراكي: قدمنا صورة مشرفة للكرة المغربية.. وجعلنا الجميع سعداء
القمة الأميركية الأفريقية.. تعهدات بمساعدة القارة السمراء وتحذيرات من النفوذ الصيني

القمة الأميركية الأفريقية.. تعهدات بمساعدة القارة السمراء وتحذيرات من النفوذ ...
عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»

عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»
منظمة الصحة تأمل انتهاء جائحة «كورونا» وجدري القرود العام المقبل

منظمة الصحة تأمل انتهاء جائحة «كورونا» وجدري القرود العام المقبل
الصادق الغرياني يصف القضاء بـ«الغافل» ويعتبر أبوعجيلة «مجرما»

الصادق الغرياني يصف القضاء بـ«الغافل» ويعتبر أبوعجيلة «مجرما»
بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا

بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا
كريستيانو يعود للتدريب في ريال مدريد

كريستيانو يعود للتدريب في ريال مدريد
أميركا تدشن وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية وسط تصاعد تهديدات الجارة الشمالية

أميركا تدشن وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية وسط تصاعد تهديدات الجارة الشمالية
مدرب المنتخب الكرواتي: ميسي أفضل لاعب في العالم حاليا

مدرب المنتخب الكرواتي: ميسي أفضل لاعب في العالم حاليا
«لم أكن أعلم».. إيفا كايلي تتبرأ من فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي

«لم أكن أعلم».. إيفا كايلي تتبرأ من فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ظهور شاهد من سويسرا في قضية أبوعجيلة
ظهور شاهد من سويسرا في قضية أبوعجيلة
فرنسا تدعم التوصل لاتفاق شامل بمشاركة كافة الأطراف في ليبيا
فرنسا تدعم التوصل لاتفاق شامل بمشاركة كافة الأطراف في ليبيا
السيسي يؤكد دعم جهود المجلس الرئاسي لتهيئة المناخ لإجراء انتخابات متزامنة
السيسي يؤكد دعم جهود المجلس الرئاسي لتهيئة المناخ لإجراء انتخابات...
باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة الأزمة السياسية
باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة الأزمة ...
مقررة أممية تستطلع في طرابلس وبنغازي مسائل العنف ضد النساء في ليبيا
مقررة أممية تستطلع في طرابلس وبنغازي مسائل العنف ضد النساء في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة...
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
المزيد
المبروك يوجه الجهات الحكومية بتسجيل بيانات الأصول الثابتة لحمايتها
المبروك يوجه الجهات الحكومية بتسجيل بيانات الأصول الثابتة ......
«ليبيا للاتصالات» تعلن تعرضها لهجمات إلكترونية وتطمئن عملاءها على بياناتهم
«ليبيا للاتصالات» تعلن تعرضها لهجمات إلكترونية وتطمئن ......
المنفي يشيد بجهود مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا
المنفي يشيد بجهود مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا...
مقررة أممية تستطلع في طرابلس وبنغازي مسائل العنف ضد النساء في ليبيا
مقررة أممية تستطلع في طرابلس وبنغازي مسائل العنف ضد النساء ......
باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة الأزمة السياسية
باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط