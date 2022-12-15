السيسي يؤكد دعم جهود المجلس الرئاسي لتهيئة المناخ لإجراء انتخابات متزامنة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، و«مساعدة الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني بالتزامن، وذلك ارتباطًا بانعكاساتهما الإيجابية على الجهود السياسية لإنهاء الأزمة الراهنة من خلال تفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي».

جاء ذلك خلال لقاء جمع السيسي ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى، على هامش فعاليات القمة الأميركية الأفريقية بالعاصمة واشنطن، بحسب بيان نشره الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي على «فيسبوك».

- السيسي يلتقي المنفي في واشنطن

وقال راضي إن اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث شدد السيسي على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي.

ونقل البيان عن المنفي «التقدير والاعتزاز الشديدين على المستويين الرسمي والشعبي في ليبيا للدور المصري الحيوي في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا،» وذلك في ظل «العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين، والدور المصري الرائد، لاسيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية».