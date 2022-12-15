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فرنسا تدعم التوصل لاتفاق شامل بمشاركة كافة الأطراف في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 10:30 مساء
فرنسا تدعم التوصل لاتفاق شامل بمشاركة كافة الأطراف في ليبيا
عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير. (بوابة الوسط)
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أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير «أن فرنسا تدعم كل الحلول التي تأتي باتفاق شامل تشارك فيه الأطراف كافة» في ليبيا، وكذلك جهود المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «باتيلي والمجلس الرئاسي، لأجل إيجاد الحلول التي من شأنها أن تقود البلاد إلى الاستقرار والانتخابات»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء تأكيد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا خلال اتصال هاتفي جرى مساء اليوم الخميس، مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الذي «تناول آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والعمل على وضع آلية لتوزيع الموارد المالية بشكل شفاف وعادل».

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاتصال الهاتفي بين اللافي والمبعوث الفرنسي جرى خلاله أيضا «مناقشة الملف الأمني، ودعم مسار لجنة «5+5»، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن خطة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب».

وجدد اللافي من جانبه التأكيد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، كرافد أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لأجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في إجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية، منوها بأن المجلس الرئاسي بصدد رعاية لقاء يجمع رئاسة مجلس النواب، ورئاسة المجلس الأعلى للدولة «للاتفاق حول معالجة النقاط الخلافية، وصولاً إلى التوافق على قاعدة دستورية تصل بالبلاد إلى الانتخابات».

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