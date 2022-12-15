الدبيبة: أوفدت فريقا حكوميا للاطلاع على حالة أبوعجيلة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنه أوفد فريقا حكوميا للاطلاع على حالة، المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي المحتجز لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف الدبيبة، في كلمة مسجلة بثتها مساء الخميس صفحة الحكومة على «فيسبوك»، إنه وجه بتكليف مكتب محاماة وتسهيل سفر أسرة أبوعجيلة إلى أميركا لمتابعته. لكنه استدرك: «لن أقبل بتحميل ليبيا تبعات عمليات إرهابية مرة أخرى؛ بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها».

الدبيبة: أبوعجيلة إرهابي متهم بقتل أكثر من 270 روحًا برئية

وقال الدبيبة إن «مصلحة الشعب الليبي تقتضي التعاون مع الدول الكبرى لتحقيق مصالحها، ومن أهم القضايا التعاون في مكافحة الإرهاب»، مردفا أن أبوعجيلة «متهم إرهابي قتل أكثر من 270 روحًا برئية في عملية واحدة لم يبال وهو يصنع المفخخات ويدسها بيد قوية بين أمتعة الركاب».

واستكمل حديثه: «احذروا أن تتورطوا في الدفاع عن الإرهاب دون أن تدروا.. إن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كبيرة من أكبر الكبائر وجريمة من أعظم الجرائم».

وأشار الدبيبة إلى ضرورة التفرقة بين ملفين، الملف الأول يتعلق بقضية «لوكربي ومسؤولية الدولة الليبية قد أقفل تماما ليس بسبب الحنكة السياسية، ولكن بسبب المليارات التي دفعت من أموالكم، وسلم المواطنان للمحاكمة في الخارج بعد انكار دام 15 سنة، لذلك بعد كل هذا الثمن الباهظ يفتح ملف لوكربي من جديد».

واعتبر أن «الملف الثاني وهو المسار الجنائي المرتبط بالإرهاب، وهو أبوعجيلة، أحد عناصر التنظيم الذي خطط لتفجير الطائرات وهو المسؤول عن عملية صناعة المفخخات التي تستخدم في العملية الإرهابية، والتي أودت في عملية واحدة بحياة أكثر من 200 روح في مشهد لا يليق بأي إنسان أن يدافع بأي حال من الأحوال عنه».

وأوضح أن «أبوعجيلة ورد اسمه في التحقيقات قبل عامين، وقبل مجيئنا إلى الحكومة، وصدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول وصار لزامًا علينا التعاون في هذا الملف»، معتبرًا أن «الحقيقة الخامسة هي حافظنا على السيادة الليبية، ولم نرض بانتهاك السيادة الليبية كما حدث في السنوات الماضية ووفق القانون الدولي».

إدانات تسليم أبوعجيلة

وعقب تسليمه للولايات المتحدة، مثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، أول أمس الثلاثاء، في تورطه المزعوم بقضية «لوكربي»، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه، وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة «رويترز».

ويأتي مثول أبوعجيلة أمام المحكمة الأميركية بعد نحو 34 عامًا من واقعة تفجير طائرة شركة «بان أميركان» رقم 103 فوق مدينة «لوكربي» الإسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

ولاقت واقعة التسليم موجة من الإدانة عبر عنها عديد الشخصيات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، ومدونون ليبيون على صفحات التواصل الاجتماعي، من بينها بيان مشترك صادر عن 120 شخصية عامة تمثل المجتمع المدني، أدانوا خلاله خطف المواطن أبوعجيلة المريمي واحتجازه في الولايات المتحدة الأميركية «بمساعدة أطراف ليبية» وعرضه على القضاء الأميركي.