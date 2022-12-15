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العدد 369: تسونامي أبوعجيلة.. وصدمة الدين الداخلي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 08:23 مساء
العدد 369: تسونامي أبوعجيلة.. وصدمة الدين الداخلي
الصفحة الأولى من العدد «369» من جريدة «الوسط»، الخميس 15 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 389 من جريدة «الوسط»، وفي صدر صفحته الأولى متابعة ترصد تطورات أزمة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأميركية. وبعنوان«شبح لوكربي يلاحق الليبيين» جاء مانشيت الجريدة، فيما تبنت حكومة الدبيبة خيار الصمت أمام «تسونامي» الإدانات المحلية مع اتهامها بالتورط في صفقة مشبوهة مع واشنطن لتسليم المريمي.

وتضم الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما بعنوان «استمرار النزاع السياسي يزيد الشكوك حول السيادة الليبية».

وتحت عنوان «الذخائر والمخلفات الحربية تنتظر خارطة طريق» نطالع موضوعا رئيسيا في الصفحة الرابعة، وذلك بعد أن رسمت منظمة بريطانية خرائط بالألغام المحتملة في العاصمة الليبية طرابلس.

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الصفحة نفسها تضم موضوعا آخر حول دور وكالة الحدود الأوروبية في ملف الهجرة غير الشرعية، وجاء بعنوان «اتهام فرونتكس بإعادة المهاجرين قسراً إلى ليبيا».

فتح ملف لوكربي ينسف الاتفاق الليبي الأميركي
ونطالع في الصفحة الخامسة موضوعين بخصوص واقعة اعتقال المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي إلى السلطات الأميركية، وجاء الأول بعنوان: هل من صفقة سياسية وراء تسليم أبوعجيلة للولايات المتحدة؟ وجاء الموضوع الثاني بعنوان رئيسي يقول «إعادة فتح ملف لوكربي ينسف الاتفاق الليبي الأميركي».

وإلى الشئون العربية والدولية نطالع في الصفحة السادسة موضوعا عنوانه «روسيا ترهن مقترح زيلينسكي للسلام بتنازل عن الأرض».

وفي الصفحة السابعة نقرأ موضوعات منها موضوع بعنوان «الانتخابات البرلمانية تصل بتونس إلى آخر محطة من خريطة الطريق».

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نسبة صادمة للدين الداخلي في ليبيا
وفي الاقتصاد نطالع في الصفحة الثامنة موضوعا محليا مهما بعنوان «مقارنة بالناتج المحلي الحقيقي.. نسبة صادمة للدين العام الداخلي في ليبيا».
ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع يرصد توقعات معهد إسباني للطاقة، وجاء بعنوان «حجم الاحتياطي والقرب الجغرافي يجعلان ليبيا موردًا مناسبًا للطاقة إلى أوروبا».

التاريخ الليبي في قبضة «مهور الصمت»
ويتصدر الصفحة الثانية عشرة موضوع بعنوان «خبراء يدقون ناقوس الخطر لحماية الموروث الثقافي.. التاريخ الليبي في قبضة مهور الصمت».

وفي صفحة الفن نطالع موضوعات وأخبارا متنوعة منها تقرير حول ترشيحات جوائز غولدن غلوب في نسختها الثمانين، حيث تنافس كيت بلانشيت أوليفيا كولمان على أفضل ممثلة.. وتوم كروز أبرز الغائبين.

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فازت فرنسا لكن العالم صفق للمغرب
وفي الرياضة نطالع في الصفحة الرابعة عشرة تقريرا موسعا يرصد أرقام منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وجاء بعنوان «الأسبوع السابع يسجل أعلى معدل تهديفي في دورينا بـ33 هدفا».

وتتصدر الصفحة الخامسة عشرة متابعة لمنافسات كأس العالم وجاءت بعنوان «بخسارة أمام حامل اللقب في نصف النهائي.. وداع مشرف لـ(أسود الأطلس)».

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