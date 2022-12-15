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باتيلي يطلع مجلس الأمن على الوضع في ليبيا غدا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 07:29 مساء
باتيلي يطلع مجلس الأمن على الوضع في ليبيا غدا
الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي (صفحة البعثة)
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يقدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت طرابلس غدًا الجمعة، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي لإطلاعه على الوضع في ليبيا.

ونوهت البعثة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بالإحاطة المرتقبة، التي سيجرى بثها على الهواء مباشرة على التلفزيون الرقمي للأمم المتحدة.

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وفي الخامس من الشهر الجاري، ذكّر تقرير للأمم المتحدة بمرور عام على تأجيل الانتخابات الوطنية التي كان مقررًا إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، وهي الذكرى التي تحل وسط استمرار الخلاف حول السلطة التنفيذية.

الجمود السياسي في ليبيا
وأفاد المجلس في تقرير عبر موقعه الإلكتروني، آنذاك، بأن الجمود السياسي الذي طال أمده ساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، حيث تنعقد جلسة الإحاطة الثالثة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مع استمرار المواجهة بين قيادتي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وخصمه فتحي باشاغا الذي يرأس الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

أكد التقرير أن القضية الرئيسية للهيئة الأممية تظل حول «الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية غير المستقرة المرتبطة بالمسار الانتخابي غير المؤكد في ليبيا، إذ سيكون أحد الانشغالات هو كيفية تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومتين المتنافستين حتى تتمكنا من الاتفاق على إطار دستوري لتمهيد الطريق للانتخابات الليبية التي طال انتظارها».

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