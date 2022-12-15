مجلس الدولة: تكاتف القوى السياسية ضروري لإخراج البلاد من الأزمة الحالية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج أن «هناك ضرورة ملحة لتكاتف القوى السياسية لإخراج البلاد من الأزمة الحالية»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء تأكيد فرج خلال لقاء عقدته اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة مع شبكة التواصل للأحزاب، بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس اليوم الخميس. وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن اللقاء جرى خلاله استعراض التطورات السياسية والعقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

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توسيع دائرة الحوار مع القوى السياسية

وأضاف أن الحاضرين شددوا على «ضرورة توسيع دائرة الحوار مع كافة القوى السياسية الداعمة لإجراء انتخابات وتجديد السلطات السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة واستعادة القرار الوطني، بتوافق واسع يفتح الباب لتغيير جوهري، بعيدا عن ارتهان العملية السياسية لأي مصالح ضيقة».

وياتي اللقاء في إطار المشاورات الداخلية الجارية بين مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا من أجل البحث عن حلول تفضي إلى انفراج المشهد السياسي الذي يعاني منذ مطلع العام الجاري من حالة انسداد بعدما تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

لقاء اللجنة السياسية بمجلس الدولة مع شبكة التواصل للأحزاب، الخميس 15 ديسمبر 2022. (المجلس الأعلى للدولة)

لقاء اللجنة السياسية بمجلس الدولة مع شبكة التواصل للأحزاب، الخميس 15 ديسمبر 2022. (المجلس الأعلى للدولة)

لقاء اللجنة السياسية بمجلس الدولة مع شبكة التواصل للأحزاب، الخميس 15 ديسمبر 2022. (المجلس الأعلى للدولة)