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فتح 4 آبار غاز ووضعها على خط الإنتاح بحقل بحر السلام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 05:08 مساء
فتح 4 آبار غاز ووضعها على خط الإنتاح بحقل بحر السلام
منصة حقل بحر السلام شمال غرب طرابلس. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن شركة مليتة للنفط والغاز نجحت صباح اليوم الخميس، في فتح 4 حقول غاز ووضعها على خط الإنتاج بحقل بحر السلام شمال غرب العاصمة طرابلس.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن حقول الغاز الأربعة هي: «CW5, CW6, CW7,CW8»، جرى فتحها بعدما «كانت مقفلة بسبب مشكلة فنية».

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وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن المختصين بشركة مليتة للنفط والغاز نجحوا في التغلب على المشاكل الفنية بآبار الغاز الأربع في حقل بحر السلام الذي يعد أكبر منصة إنتاج عائمة في ليبيا.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإنتاجية الإجمالية من الغاز بلغت 80 مليون قدم مكعب في اليوم، فيما قدرت كمية المكثفات بحوالي 3 آلاف برميل يوميا.

وأشاد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإدارة شركة مليتة للنفط والغاز وكل العاملين الذين كانوا وراء هذا العمل المتميز.

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