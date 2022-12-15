3 آلاف برميل زيادة في إنتاج النفط الليبي خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ إنتاج النفط الخام الليبي مليونا و213 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، بزيادة قدرها ثلاثة آلاف برميل مقارنة بالإنتاج أمس الأربعاء.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان مقتضب عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو نفسه الاستهلاك المسجل، أمس الأربعاء.

- 4 آلاف برميل تراجعا في إنتاج النفط الليبي خلال 24 ساعة

ولم تنشر المؤسسة اليوم إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، والذي بلغ في آخر إحصائية أول أمس الأحد 900 مليون قدم مكعب خلال 24 ساعة.