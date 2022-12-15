ارتفاع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية

ارتفع سعر العملتين الأميركية والأوروبية في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات، أمس الأربعاء.
وزاد سعر الدولار إلى 5.12 دينار مقابل 5.10 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وصعد سعر اليورو إلى 5.45 دينار مقابل 5.41 دينار أمس، في حين حافظ سعر الجنيه الإسترليني على مستوى 6.13 دينار.
سعر الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار الليبي
وحافظ سعر صرف الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، والدينار التونسي على مستوى 1.58 دينار، وسجل سعر كسر الذهب (عيار 18) 218 دينارًا.
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