ارتفاع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملتين الأميركية والأوروبية في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات، أمس الأربعاء.

وزاد سعر الدولار إلى 5.12 دينار مقابل 5.10 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد سعر اليورو إلى 5.45 دينار مقابل 5.41 دينار أمس، في حين حافظ سعر الجنيه الإسترليني على مستوى 6.13 دينار.