الجمعية العمومية للمحكمة العليا تقرر بالإجماع استمرار الدائرة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط

قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا استمرار الدائرة الدستورية بها في ممارسة اختصاصاتها ومهامها، والنظر في جميع الطعون المرفوعة إليها.

جاء ذلك في القرار رقم 12 للعام 2022، الصادر اليوم الخميس، واطلعت عليه «بوابة الوسط»، والذي أشار إلى «مناقشة الجمعية باستفاضة، كتاب مجلس النواب الوارد إليها في 30 نوفمبر الماضي بخصوص عرض مشروع إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، والبيان الصادر من رئيس مجلس النواب في السابع من ديسمبر الجاري، والذي أكد فيه صدور قانون إنشاء المحكمة، وأيضًا الطعون المقدمة بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية».

وأضاف القرار أنه «يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه».

جدل حول قانون المحكمة الدستورية

وفي السادس من ديسمبر، أقر مجلس النواب بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية، بعد جلسة شهدت نقاشات حول جدوى إنشاء المحكمة في التوقيت الحالي، وأيضًا بعض البنود بها مثل بند الطعن في دستورية القوانين، ومن يحق لهم الطعن.

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ثم أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رفض القانون باعتباره «ليس ضمن الصلاحيات التشريعية» لمجلس النواب، وإن استحداث محكمة دستورية هو «شأن دستوري»، كما خاطب رئيس ومستشاري المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، لتأكيد «رفضه القاطع» للقانون و«بطلانه»، واعتباره «والعدم سواء»، داعيًا إياهم إلى «عدم الاعتداد أو العمل به».