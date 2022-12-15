أبوجناح يبحث مع مسؤولين إيطاليين مستجدات الوضع في ليبيا وملف المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح مع مسؤولين إيطاليين، مستجدات العملية السياسية والأوضاع الأمنية في ليبيا إلى جانب ملف المصالحة الوطنية.

وعقد اللقاء، اليوم الخميس، في مقر الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما، حيث ضم نائب المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بالوزارة والمدير المركزي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ألفريدو كونتي، ورئيس المكتب المغاربي «ليبيا والمغرب والجزائر وتونس» للمديرية العامة للشؤون السياسية والأمنية، والمبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، حسب ما جاء على صفحة أبوجناح في موقع «فيسبوك».

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وأكد المجتمعون أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا عامة، لا سيما الجنوب، والعمل على المصالحة وجبر الضرر، فضلًا عن تكثيف الجهود لدعم وإنجاز الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقال أبوجناح إنه لا بديل عن السلام والاستقرار في ليبيا، وهو ما تحرص عليه حكومة الوحدة.