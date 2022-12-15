ضبط مطلوب في وقائع سرقة منازل ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي مطلوبًا لدى النيابة العامة على ذمة وقائع سرقة منازل، قدرت قيمة المسروقات فيها بـ 14 ألف دينار.

ووردت المعلومات حول وجود المتهم بمنطقة القرية، التي ارتكب فيها وقائع السرقة، ومنها السطو على سلاح آلي، وسرقة مبلغ 13 ألفًا و860 دينارًا من منزل، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ورصد أعضاء التحريات تحركات المتهم، ثم ضبطوه لينقل إلى المركز، حيث اعترف بما نسبه إليه، واتضح أنه مطلوب لقسم التحريات العامة بمديرية الأمن، وبعدها أحيل إلى جهات الاختصاص.