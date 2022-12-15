«الشؤون الاجتماعية» تشارك في اجتماع الجامعة العربية حول حقوق ذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وفد لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في اجتماع إدارة السياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، لمناقشة مقترح العقد العربي الثاني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعقد الاجتماع بمقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطرح الوفد وجهة النظر الليبية في بعض المحاور المقترحة بالعقد، الذي سيُقر من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ليعتمد في القمة العربية المقبلة.

يشار إلى أن العقد العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سيبدأ العمل به عربيًا ووطنيًا لمدة عشر سنوات اعتبارًا من العام 2023 إلى العام 2032، وسيكون خارطة طريق استرشادية، تتوافق مع ما جاءت به الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشًيا مع أهداف التنمية المستدامة.