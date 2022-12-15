«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية، نشطة، على ساحل الخمس تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية.

- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل غدًا إلى 25 عقدة على ساحل الخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.