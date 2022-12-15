شاهد في «هذا المساء»: «خطف» أبوعجيلة.. النائب العام يحقق و«الرئاسي» يتبرأ والضغوطات تتزايد

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأربعاء، الضوء على التطورات المرتبطة بقضية تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأميركية، يتهمة التورط المزعوم بقضية «لوكربي».

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتساءلات أطلقها سياسيين وقانونيين ومواطنين عن تفاصيل القضية ونشر آراء واستنكارهم القبض على مواطن ليبي وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية، في ظل تنديدات محلية واسعة بالإجراء الذي لا يزال يلفه الغموض، مع إعلان النائب العام فتح تحقيق في الملابسات ونشر نتائجه لاحقًا.

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وفتح البرنامج نقاشا حول هذه القضية مع كل من: المحامي جمعة عتيقة الذي تطوع للدفاع عن أبوعجيلة، والباحث القانوني المهتم بالشأن الليبي عبدالله الديباني، والكاتب والأكاديمي أحمد معيوف.

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