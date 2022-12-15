مطالب برفع هامش ربح محطات الوقود لتحسين أدائها...

طالب أصحاب ومشرفي محطات الوقود بالمنطقتين الغربية والوسطى، الأربعاء، برفع هامش الربح لصالح المحطات؛ حتى تتمكن من تحسين الأداء وتنظيم عمليات التزود بالشكل الأمثل.
جاء ذلك خلال لقائهم وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، بحضور مدير إدارة التجارة الداخلية، ومدير مكتب الوكيل للشؤون التجارية، لمتابعة سير العمل وتنظيم عملية توزيع الوقود.
وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجه المحطات في توفير مادة الوقود على مدار اليوم.
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آلية لتنظيم عمليات التوزيع ومراقبة سيارات نقل الوقود
وشدد الحويج على أهمية التنسيق بين الوزارة والجهات المختصة بتوريد وتوزيع الوقود؛ لضمان سير العملية وفق الآلية المعتمدة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتوزيع الوقود بشأن آلية تنظيم عمليات التوزيع ومراقبة سيارات نقل الوقود، إضافة الى سير عملية التزود داخل المحطات، موجهًا الإدارات المختصة بالوزارة لإعداد مذكرة شارحة بمشاركة أصحاب محطات الوقود، حتى يتم عرضها على مجلس الوزراء.
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