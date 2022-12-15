مطالب برفع هامش ربح محطات الوقود لتحسين أدائها

القاهرة - بوابة الوسط

طالب أصحاب ومشرفي محطات الوقود بالمنطقتين الغربية والوسطى، الأربعاء، برفع هامش الربح لصالح المحطات؛ حتى تتمكن من تحسين الأداء وتنظيم عمليات التزود بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال لقائهم وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، بحضور مدير إدارة التجارة الداخلية، ومدير مكتب الوكيل للشؤون التجارية، لمتابعة سير العمل وتنظيم عملية توزيع الوقود.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجه المحطات في توفير مادة الوقود على مدار اليوم.

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