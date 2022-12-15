مالطا تعترض مرتزقة بريطانيين في طريقهم إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعترضت الشرطة المالطية مجموعة من المرتزقة البريطانيين في البلاد، كانوا يتأهبون للسفر إلى ليبيا يوم السبت الماضي.

ونقلت جريدة «مالطا توداي»، الأربعاء، عن مصادر لها أنه جرى القبض على الرجال الذين يُفهم أنهم جنود سابقون في الجيش البريطاني على متن رحلة خاصة إلى ليبيا. وقالت مصادر للصحيفة إن الشرطة تصرفت بناء على بلاغ بشأن المجموعة التي اعترضتها قبل أن تستقل الطائرة.

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لكن جرى إطلاق سراح المجموعة في وقت لاحق من الاعتقال، دون توجيه أي تهم ضدهم والتي غادرت مالطا لاحقًا.

يأتي ذلك في وقت تحاول فيه ليبيا التخلص من تركة ثقيلة من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى إحدى طرفي الصراع للقتال خلال السنوات الأخيرة، وسط عجز المجتمع الدولي عن إيجاد آلية ناجعة لترحيلهم إلى بلدانهم.