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باشاغا يطالب القطراني بتنسيق عاجل مع عمداء بلديات الجبل الأخضر لتوفير الوقود وغاز الطهي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 08:47 مساء
باشاغا يطالب القطراني بتنسيق عاجل مع عمداء بلديات الجبل الأخضر لتوفير الوقود وغاز الطهي
القطراني مستقبلا باشاغا في مطار الأبرق لدى وصوله من سرت لزيارة البيضاء. الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، نائبه عن المنطقة الشرقية علي القطراني، بضرورة التنسيق بشكل عاجل مع عمداء بلديات الجبل الأخضر والجهات ذات العلاقة لتوفير غاز الطهي، ووقود الكيروسين، ووقود الديزل، وضمان وصوله إلى المواطن مباشرة.

جاء ذلك في كتاب وجهه باشاغا إلى القطراني، ونشره المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من زيارة باشاغا وعدد من وزراء حكومته إلى مدينة البيضاء التي جرت أمس الثلاثاء.

- باشاغا يزور البيضاء رفقة عدد من الوزراء

وأوضح باشاغا أن هذه المخاطبة تأتي بناء على زيارته وأعضاء الحكومة إلى مدينة البيضاء واستماعه إلى متطلبات واحتياجات سكان منطقة الجبل الأخضر.

واستقبل باشاغا ومرافقيه لدى وصولهم إلى مدينة البيضاء قادمين من سرت، نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الشرقية على القطراني وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب آدم بوصخرة وإدريس عمران وعميد بلدية البيضاء علي حسين وعمداء بلديات عمر المختار ووردامة والساحل ومدير أمن البيضاء العميد خالد البسطة.

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