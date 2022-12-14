القيادة العامة: حفتر يستقبل رابطة أهالي ضحايا مدينة ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمنطقة الرجمة في مدينة بنغازي «رابطة أهالي ضحايا مدينة ترهونة»، وفق ما نشرته القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ولم تقدم القيادة العامة أي تفاصيل عن اللقاء ولا أي معلومات عن «رابطة أهالي ضحايا مدينة ترهونة»، واكتفت فقط بنشر مجموعة صور للقاء.

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وهناك رابطة ضحايا ترهونة المكونة من ذوي ضحايا المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها بعدة مناطق هناك عقب انسحاب القوات التابعة للقيادة العامة من المدينة على خلفية فشل الحملة العسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس في أواخر يونيو 2020.

حفتر خلال لقائه مع «رابطة ضحايا أهالي مدينة ترهونة»، الأربعاء 14 ديسمبر 2022. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع «رابطة ضحايا أهالي مدينة ترهونة»، الأربعاء 14 ديسمبر 2022. (القيادة العامة)