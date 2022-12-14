تقرير فرنسي يتحدث عن علاقة تفجير لوكربي بعملاء «سي آي إيه» و«سراويل مالطية»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

رصد تقرير فرنسي روابط تغذي «نظريات المؤامرة» في قضية لوكربي من بينها وجود عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» على متن الطائرة التي تحطمت فوق القرية الإسكتلندية العام 1988، مخلفة 270 قتيلا بينهم 189 أميركيا و43 بريطانيا وآخرون من 19 جنسية أخرى، فيما يتحدث التقرير عن علاقة الحادث بالراكب رقم «244»، و«سراويل مصنوعة في مالطا».

وسرد التقرير الذي نشرته جريدة «لاكروا» الفرنسية، اليوم الأربعاء، عدة روايات حول أسباب التفجير، منها غياب الراكب رقم «244»، جاسوانت باسوتا، عن طائرة شركة «بان أميركان»، بعد أن أمضى وقتا طويلا في حانة المطار مع عائلته وهو مشتبه به لكن الشرطة برأته.

وجود عملاء أميركيين على متن الطائرة

ومما يغذي «نظريات المؤامرة» أشار التقرير إلى وجود عملاء كبار في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على متن الطائرة. وبدأ التحقيق في يوم الانفجار حيث جمع المحققون أربعة ملايين قطعة حطام منتشرة على مساحة 2200 كيلومتر مربع وهي مساحة أكثر من ضعف مساحة مدينة باريس. وخلصت الهيئة البريطانية المكلفة بالتحقيق في الحوادث الجوية إلى أن تدمير الطائرة نتج عن عبوة ناسفة تتكون بشكل ملحوظ من مادة متفجرة اسمها «سيمتاكس» المصنعة في تشيكوسلوفاكيا.

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وذكرت الجريدة أن زعيم البلد الشيوعي السابق، فاتسلاف هافيل، في العام 1990 قال إن «النظام السابق زود الحكومة الليبية بألف طن من هذه المواد». وأشارت إلى اكتشاف المحققين «سراويل مصنوعة في مالطا» يشتبهون في أنها تعود للجاني، وزعم صاحب محل يدعى توني غوتشي، أن رجلا يتحدث مزيجا من العربية والإنجليزية والمالطية بلكنة ليبيا اشترى منه هذه السراويل، وقال للمحققين: «كثير من الليبيين يزورون متجري وعندما أسمعهم يتحدثون أستطيع أن أفرق بينهم وبين التونسيين والمصريين».

وأضافت أنه جرى اكتشاف جزء من لوحة الدوائر بالقنبلة التي انفجرت بالطائرة، حيث حلله أحد خبراء المتفجرات في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقرر أنه شبيه بجهاز مماثل جرى ضبطه مع ثلاثة عملاء مخابرات ليبيين جرى اعتقالهم في داكار قبل عشرة أشهر من هجوم لوكربي. وهذا الجزء مرتبط بشركة تصنيع سويسرية، ثم جرى الكشف عن أن أحد المديرين التنفيذيين للشركة باع 20 من هذه الأجهزة إلى ليبيا في العام 1985.

اتهام المقرحي وفحيمة

وبعد ثلاث سنوات من التحقيق، جرى أخيرا اتهام عبد الباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، الأول ضابط مخابرات ليبي ومدير الأمن في الخطوط الجوية العربية الليبية، والثاني هو مدير الشركة السابق في مطار مالطا. وأشار التقرير الفرنسي إلى رفض العقيد معمر القذافي تسليمهما في البداية ففُرضت عقوبات دولية عديدة على البلاد، ما أدى إلى تسليمهما للعدالة في العام 1999. وبدأت المحاكمة في العام 2000، بعد أكثر من أحد عشر عاما على الهجوم.

وأصبح عبد الباسط المقرحي مذنبا بارتكاب 270 جريمة قتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في إسكتلندا. في حين جرى تبرئة المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة. وبعدما أطلق المقرحي في العام 2009، بسبب سرطان البروستاتا المميت حاول تبرئة ساحته حتى توفي العام 2012، وفق «لاكروا».

وهذا الأسبوع، أعلنت الولايات المتحدة احتجاز المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، بتهم متعلقة بقضية «لوكربي»، وهو ما أثار إدانات واسعة داخل ليبيا خاصة في ضوء إغلاق القضايا العالقة بين ليبيا والولايات المتحدة بموجب اتفاقية التسوية الليبية الأميركية الموقعة العام 2008، والأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في السنة ذاتها؛ وبموجب القانون رقم 110/30، لسنة 2008 الذي أصدره «كونغرس».