بدعم فرنسي.. تدشين مركز منارة ببلدية جنزور لتمكين المرأة في المجال الرقمي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حورية طرمال، مركز «منارة» لتمكين المرأة في المجال الرقمي ببلدية جنزور بمشاركة السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج وعدد من المسؤولين من وزارة الحكم المحلي.

وقالت الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي «خبراء فرنسا» إن مركز «منارة» الذي افتُتح أمس الثلاثاء، يعد أول مساحة عمل مشتركة مخصصة للنساء في ليبيا، مع مرافق خاصة برعاية الأطفال تتيح لرائدات الأعمال الأمهات العمل في مساحة مريحة وداعمة.

مهام مركز «منارة»

وأضافت الوكالة التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية أن فريق إدارة مركز «منارة» تلقى تدريبات في الإدارة ومهارات التواصل، وسينظم أحداثًا تفاعلية وتدريبات تسمح لرائدات الأعمال ونساء البلدية بتطوير مهاراتهن وبناء شبكة مهنية فاعلة.

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وأوضحت أن مركز «منارة» جرى تأسيسه بالتعاون مع بلدية جنزور ووزارة الحكم المحلي كجزء من مشروع «رقمي» الممول من الحكومة الفرنسية والذي تنفذه مؤسسة خبراء فرنسا. بهدف دعم وتمكين المرأة من خلال تشجيعها في مساعيها المهنية.

إشادة فرنسية بتدشين مركز «منارة»

وأعرب السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء عبر صفحته على «فيسبوك» عن سعادته «بتدشين مركز منارة بجنزور لتمكين المرأة في ميدان الرقميات مع توفير روضة أطفال يمكن للمتدربة التركيز على التدريب مع راحة البال والاطمئنان على أطفالها».

وأشاد مهراج الذي ينشط في المجال العام منذ توليه قيادة البعثة الدبلوماسية الفرنسية في طرابلس، بجهود السفارة الفرنسية في طرابلس ومؤسسة خبراء فرنسا ومركز الأزمات والدعم التابعين لوزارة الخارجية الفرنسية.

وحضر افتتاح مركز «منارة» مستشار التعاون والعمل الثقافي بالسفارة الفرنسية لدى ليبيا لوران جيلار، وعضوة المجلس البلدي لشؤون المرأة ببلدية جنزور نادية أبوسريويل، والناطق باسم وزارة الحكم المحلي محمد أبوحلقة، ومديرة مكتب التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي ميساء الرجيبي، ومدير برامج مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا جوليان شميت، ونائبه محمد الأسود ومديرة مشروع رقمي ريما عتيقة.

حفل افتتاح مركز «منارة» لتمكين المرأة في جنزور، الثلاثاء 14 ديسمبر 2022. (خبراء فرنسا)

حفل افتتاح مركز «منارة» لتمكين المرأة في جنزور، الثلاثاء 14 ديسمبر 2022. (خبراء فرنسا)

حفل افتتاح مركز «منارة» لتمكين المرأة في جنزور، الثلاثاء 14 ديسمبر 2022. (خبراء فرنسا)

حفل افتتاح مركز «منارة» لتمكين المرأة في جنزور، الثلاثاء 14 ديسمبر 2022. (خبراء فرنسا)

حفل افتتاح مركز «منارة» لتمكين المرأة في جنزور، الثلاثاء 14 ديسمبر 2022. (خبراء فرنسا)

حفل افتتاح مركز «منارة» لتمكين المرأة في جنزور، الثلاثاء 14 ديسمبر 2022. (خبراء فرنسا)

حفل افتتاح مركز «منارة» لتمكين المرأة في جنزور، الثلاثاء 14 ديسمبر 2022. (خبراء فرنسا)