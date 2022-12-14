لجنة العدل بـ«النواب» تطالب النائب العام بالتحقيق في تسليم أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أهابت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب بالنائب العام الصديق الصور ضرورة فتح تحقيق في «واقعة اختطاف المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود وتسليمه للسلطات الأميركية»، ودعت إلى «إحالة كل من شارك في هذه الواقعة للقضاء».



وقالت اللجنة، في بيان موقع باسم رئيسها الهادي علي الصغير إن ملف قضية لوكربي أُغلق منذ سنوات بموجب اتفاقية تسوية بين الولايات المتحدة الأميركية وليبيا والتي وقعت العام 2008 ونصت على أن من ضمن بنود الاتفاقية إنهاء كافة القضايا العالقة بين الدولتين حتى تلك التي صدرت فيها أحكام قابلة للاستئناف ومنع أي دعاوى مستقبلية تتعلق بأفعال حدثت قبل 2006. وأضاف البيان «نتيجة الانقسام السياسي وما تعانيه الدولة ولغرض الحصول على مكاسب سياسية فتح هذا الملف لغرض إطالة أمد الحكومة منتهية الولاية».



ودعت لجنة العدل بمجلس النواب إلى «احترام مبدأ سيادة الدول على إقليمها وما يتبعه من حقها في ممارسة سلطاتها القضائية، كما تؤكد اللجنة وجوب احترام الالتزامات الدولية الثنائية النافذة بين الدولتين، مشيرة إلى أنها «لن تدخر جهدًا في اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها».

وقال مسؤولون ليبيون لجريدة «ذا غارديان» البريطانية، إن «جهاز دعم الاستقرار» برئاسة عبدالغني الككلي، احتجز أبوعجيلة مسعود المريمي في منزله بحي أبوسليم في العاصمة طرابلس لمدة أسبوع قبل نقله إلى قاعدة عسكرية في مصراتة. ونقلت «ذا غارديان»، عن مسؤولين على علم بالقضية - لم تسمهم - قولهم «إن فريقا من الأميركيين وصل إلى مصراتة بعد أسبوع آخر، حيث جرى نقل المريمي من مطار المدينة على متن طائرة خاصة إلى مالطا».

وعقب تسليمه للولايات المتحدة، مثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، يوم الثلاثاء، في تورطه المزعوم بقضية «لوكربي»، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه، وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة «رويترز».

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ويأتي مثول أبوعجيلة أمام المحكمة الأميركية بعد نحو 34 عامًا من واقعة تفجير طائرة شركة «بان أميركان» رقم 103 فوق مدينة «لوكربي» الإسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

تسليم أبوعجيلة مسعود.. ردود فعل واسعة

وأثارت عملية خطف أبوعجيلة ردود فعل ليبية واسعة، حيث طلبت رئاسة مجلس النواب من النائب العام المستشار الصديق الصور، تحريك الدعوى الجنائية ضد المتورطين في العملية، كما ندد أعضاء المجلس بالواقعة التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمحلية، ووصفوها بـ«الجريمة النكراء».

كما حمَّل المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية «المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية باستمرارها في هذا النهج وتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأميركية بشكل مجحف ومخجل»، وفق منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».