انخفاض الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية

تباينت أسعار صرف العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات، أمس الثلاثاء.
وانخفض سعر الدولار إلى مستوى 5.10 دينار مقابل 5.13 دينار الذي سجله أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وارتفع سعر اليورو بشكل طفيف مسجلًا 5.41 دينار مقابل 5.40 دينار أمس، في حين حافظ سعر الجنيه الإسترليني على مستوى 6.13 دينار.
سعر الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار الليبي
وحافظ سعر صرف الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، والدينار التونسي على مستوى 1.58 دينار، وسجل سعر كسر الذهب (عيار 18) 218 دينارًا مقابل 217 دينارًا للغرام أمس.
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