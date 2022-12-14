انخفاض الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات، أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الدولار إلى مستوى 5.10 دينار مقابل 5.13 دينار الذي سجله أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».