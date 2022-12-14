المقريف: نحتاج إلى 7 آلاف معلم في تخصصات نوعية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، إن اللجنة المشكلة لدراسة العجز في عدد المعلمين كشفت الحاجة إلى سبعة آلاف معلم في التخصصات النوعية.

جاء ذلك خلال لقائه وفد بلدية الزنتان، أمس الثلاثاء، حيث أشار المقريف إلى أن الإجراءات الخاصة بالإفراج عن مستحقات 60 ألف معلم من أصحاب العقود المتعثرة تتوقف على موافقة مجلس الوزراء، وأيضًا ما يتعلق بمرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وتحدث المقريف عن جهود الوزارة في صيانة 134 مؤسسة تعليمية في كامل التراب الليبي، فضلًا عن جهودها مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في متابعة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 32 للعام 2021، بشأن إنشاء 1500مؤسسة تعليمية على مدى ثلاثة أعوام، إضافة إلى مناقشة الميزانية التشغيلية، التي توزع على المدارس طبقًا لعدد الطلاب، وليس وفق أي معايير أخرى.

حضر اللقاء مراقب التربية والتعليم بالبلدية، ومدير مكتب التعليم الخاص بالمراقبة، ورئيس قسم الإعلام والاتصال، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي سعد القمودي.