السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.84 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.96 دينار مقابل 5.94 دينار أمس، وصعد سعر اليورو إلى 5.12 دينار مقابل 5.10 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، بينما ارتفع الدينار التونسي إلى 1.51 دينار مقابل 1.50 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.25 دينار و0.69 دينار على الترتيب.