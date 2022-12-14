شكشك لمربي المواشي: «المحاسبة» لا يمانع التعاقد على الأعلاف

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إن الديوان لا يمانع منح الموافقات اللازمة للتعاقد على الأعلاف، في حال توافرت المخصصات المالية اللازمة.

جاء ذلك خلال لقائه وفدًا من مربي المواشي والأغنام، الذين عبروا عن معاناتهم في ظل غلاء أسعار الأعلاف وصعوبة تأمينها، ما ترتب عليه عزوف الكثيرين منهم عن الاستمرار في تربية المواشي والأغنام، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وتعهد شكشك بمتابعة الموضوع، وحث كل الأطراف على الاستمرار في تغطية احتياجات السوق من الأعلاف بالأسعار الملائمة، مشيرًا إلى أن دعم الثروة الحيوانية والمحافظة على استقرارها مسؤولية تضامنية، تتطلب تضافر الجهود باعتبارها من تداعيات الأمن الاقتصادي والغذائي.

وفي 11 يناير الماضي، التقى شكشك، رئيس الاتحاد العام للفلاحين والمدراء العامين ومندوبين عن مجموعة من الشركات المختصة في مجال المطاحن والأعلاف، حيث اتفقوا على ضرورة إعداد برنامج متكامل يراعى فيه تحديد الاحتياج السنوي من الأعلاف، وآليات التمويل وضوابط التوزيع، بما يضمن استقرار الثروة الحيوانية وعدم تراجعها من جانب ودعم شركات المطاحن والأعلاف من جانب آخر.