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«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 09:48 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل عدا مدينة شحات حيث سيصل إلى 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل إلى 1.50 متر على ساحل شحات.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ويكون هادئًا على ساحل رأس لانوف.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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