حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 14 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء دافئة معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و29 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نسبيًا أحيانًا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية بوجه عام، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.