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4 آلاف برميل تراجعا في إنتاج النفط الليبي خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 12:49 صباحا
4 آلاف برميل تراجعا في إنتاج النفط الليبي خلال 24 ساعة
منشأة بحقل الفيل النفطي. (أرشيفية: شركة مليتة للنفط والغاز)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و210 آلاف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية، بتراجع بلغ 4 آلاف برميل مقارنة بالإحصائية المنشورة أمس الإثنين.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل خلال الـ24 الساعة الماضية، وهو نفسه الاستهلاك المسجل أمس الإثنين.

- إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و214 ألف برميل

ولم تنشر المؤسسة اليوم إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، والذي بلغ في آخر إحصائية أول أمس الأحد 900 مليون قدم مكعب خلال 24 ساعة.

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