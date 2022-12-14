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جورجيت غاينون: الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الأشخاص الأكثر احتياجًا في عموم ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 12:24 صباحا
جورجيت غاينون: الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الأشخاص الأكثر احتياجًا في عموم ليبيا
جانب من حفل إطلاق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة «2023 - 2025»، طرابس، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 (حساب جورجيت غاينون على تويتر)
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قال نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جورجيت غاينون، إن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الأشخاص الأكثر احتياجًا في أرجاء ليبيا، وضمان أن يكونوا في صميم البرامج التنموية.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة «2023 - 2025»، والذي يهدف إلى تعزيز بناء السلام وأولويات التنمية في ليبيا.

- بحضور الدبيبة وباتيلي.. إطلاق خطة الأمم المتحدة للتعاون في التنمية بطرابلس

وأضافت غاينون، في تسجيل مصور نشرته عبر حسابها على «تويتر: «يسهم إطار العمل في الاستقرار والازدهار والتنمية للجميع في ليبيا، وهو مطلب نسمع من كل اللليبيين في البلاد أنهم يريديونه ويستحقون إليه ويحتاجونه».

حضر حفل الإطلاق الذي أقيم في العاصمة طرابلس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، ووزيري الحكم المحلي والتخطيط، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء، وسفراء «بريطانيا، وإسبانيا، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا»، وممثلون عن المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

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