شاهد في «هذا المساء»: لجنة حوار جديدة.. هل مشروع عقيلة - المشري في طريقه للتنفيذ؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الثلاثاء، الضوء على تطورات العملية السياسية في ليبيا، على وقع ما يتردد عن توجُّه لتشكيل لجنة حوار جديدة تجمع مجلسي النواب والدولة، وهو التوجه الذي يلقى تفاعلا إيجابيا على المستوى الدولي، وبعثة الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا دعمه «رؤية المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بتسيير حوار بين قيادتي مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد سلطة تنفيذية واحدة». كما تتقاطع هذه المواقف مع طرح المجلس الرئاسي يوم الخميس الماضي، مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، تنص على عقد لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبدالله باتيلي.

ورغم ذلك كان المجلس الأعلى للدولة علَّق الأحد الماضي التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قرار استحداثه محكمة دستورية في مدينة بنغازي. لكن المواقف المتواصلة من الأطراف الداخلية تشير إلى أن ثمة توجهًا لحوار جديد، وهو ما فتح البرنامج نقاشًا حياله مع كل من: رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة الزيتونة مسعود السلامي، ورئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية خالد الترجمان، والكاتب والأكاديمي مصطفى الفيتوري.

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