نقابة الصيادين في سرت تناشد الغطاسين المشاركة بالبحث عن غريق في البحر غرب المدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وجهت نقابة الصيادين في سرت مناشدة لجميع الغطاسين من المدينة ومناطق هراوة والوادي الأحمر وسلطان للمشاركة في عمليات البحث عن صياد مفقود منذ أيام بعد غرقه في البحر بمنطقة بويرات الحسون غرب المدينة.

وقالت النقابة في بيان إن هذه المناشدة تأتي استجابة لطلب استغاثة من عائلة السيوي التي فقدت ابنها الصياد سليمان محمود سليمان السيوي أثناء رحلة صيد في البحر قبل خمسة أيام بمنطقة بويرات الحسون، حيث تتواصل عمليات البحث من قبل الأهالي وغطاسين متطوعين.

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وتوفي الصيادان الهادي سليمان السيوي، وسليمان محمد سليمان السيوي، غرقا في البحر أثناء خروجهما في رحلة لصيد الأسماك على متن زورق مطاطي، على ما أفادت مصادر محلية «بوابة الوسط» يوم 8 ديسمبر الجاري.

وذكرت المصادر يومها أن سبب الغرق هو انقلاب الزورق في البحر نتيجة حدوث ثقب في جسمه المطاطي أثناء استخدامه في رحلة الصيد، مؤكدين العثور على جثمان أحد الغريقين وهو الهادي سليمان السيوي، فيما لا يزال البحث جاريا عن الصياد الثاني سليمان محمد سليمان السيوي حتى اليوم.