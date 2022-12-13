الاتحاد الأوروبي يدعم خطوات «الرئاسي» لتحقيق توافق شامل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، دعم التكتل لـ«الخطوات الإيجابية التي يتخذها المجلس الرئاسي لتمهيد الطريق نحو توافق شامل».

جاء ذلك في بيان للمجلس الرئاسي، عقب لقاء النائب بالمجلس، عبدالله اللافي اليوم الثلاثاء، والسفير خوسيه ساباديل، لمناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بالشأن السياسي.

وأكد اللافي أن الوضع السياسي في ليبيا يحتاج إلى مشاركة الأطراف السياسية، ونبذ الخلافات، للتوافق على قاعدة دستورية تمهد الطريق للاستحقاق الانتخابي.

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ورحب السفير بخطوات المجلس الرئاسي، وجدد دعمه لمشروع المصالحة الوطنية الذي من خلاله يمكن أن يوفر المناخ الملائم للانتخابات.

مبادرة المجلس الرئاسي

وطرح المجلس الرئاسي يوم الخميس الماضي، مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، يتضمن المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية.

وتنص المبادرة التي جرى طرحها تحت شعار «مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني» على عقد لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبدالله باتيلي، وفق بيان أصدره المجلس الرئاسي بالخصوص.