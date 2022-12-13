افتتاح غرفة العمليات البحرية الرئيسية بالإدارة العامة لأمن السواحل

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ووكيل وزارة البيئة احنين المعاوي، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات البحرية الرئيسية بالمقر الرئيسي للإدارة العامة لأمن السواحل.

وحضر حفل الافتتاح نائب رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية.

- وزير الخارجية الإيطالي: نبحث تقديم زوارق إلى حرس السواحل الليبي لمكافحة التهريب

- «أمن السواحل»: تجريب الزوارق الإيطالية الجديدة قبل دخولها للخدمة

- إيطاليا تسلم أمن السواحل الليبي زورقين جديدين

مهام غرفة العمليات البحرية الرئيسية

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مهام غرفة العمليات البحرية الرئيسية تتمثل في «تأمين الاتصال والتواصل بين النقاط البحرية والزوارق العاملة، واستقبال جميع البلاغات البحرية ومتابعة تحركات وخطوط سير الزوارق وعمليات البحث والإنقاذ، وكذلك تتبع السفن المارة بالمياه الإقليمية من خلال رادار بحري متطور، وإصدار التقارير والنشرات بشأن المخاطر والتهديدات البحرية».

وأكد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، أهمية غرفة العمليات البحرية الرئيسية من أجل حماية السواحل الليبية ومنع أي خروقات أمنية. كما أكد وكيل وزارة البيئة احنين المعاوي من جانبه على العمل التكاملي بين الوزارتين للحد من التلوث البحري.

حفل افتتاح غرفة العمليات البحرية الرئيسية بالإدارة العامة لأمن السواحل، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)

حفل افتتاح غرفة العمليات البحرية الرئيسية بالإدارة العامة لأمن السواحل، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)

حفل افتتاح غرفة العمليات البحرية الرئيسية بالإدارة العامة لأمن السواحل، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)