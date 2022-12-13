بالصور| ضبط عدد من مُتعاطي الخمور في الحدائق ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، ضبط عديد من مُتعاطي الخمور والمواد المُسكرة في حملة ليلية واستيقافات مُفاجئة لمركز شرطة البركة بمدينة بنغازي.

وأشار بيان صحفي صادر عن المديرية، إلى أنه لوحظ تواجد العديد من متعاطي المخذرات في الحدائق والميادين العامة أثناء تجوال عناصر الأمن التابعة للمركز داخل الاختصاص.

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ونوه البيان بـ«ضبط العديد من الأشخاص سُجلت بحقهم وقائع الاتجار بالمخدرات والمواد المسكرة وتعاطيها»، لافتا إلى «إيداعهم بالحجز القانوني للمركز وأُحيلوا للنيابة العامة بتهم الاتجار وتعاطي المخذرات والمُواد المسكرة».

أحد المتهمين بتعاطي مواد مسكرة في حدائق بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

أحد المتهمين بتعاطي مواد مسكرة في حدائق بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

أحد المتهمين بتعاطي مواد مسكرة في حدائق بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

أحد المتهمين بتعاطي مواد مسكرة في حدائق بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)