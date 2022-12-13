المقريف: نقص المعامل المدرسية بسبب عدم تخصيص الميزانيات

القاهرة - بوابة الوسط

أرجع وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، نقص المعامل في المدارس إلى عدم تخصيص الميزانيات الكافية لتوفيرها، مشيرًا إلى وضع الوزارة ملف تطوير المعامل ضمن خطتها المستقبلية، لتكون معامل محمولة.

جاء ذلك خلال زيارته مدرسة الرازي الثانوية للبنات، بمراقبة التربية والتعليم ببلدية عين زارة، استجابة لدعوة طالبات الصف الثالث علمي، للاستماع لملاحظاتهن بشأن العملية التعليمية، حسب بيان وزارة التعليم على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وأشار إلى اهتمامه بتطوير المعلم، وطريقة وضع الأسئلة؛ بما يضمن مراعاتها للمستويات المختلفة من خلال بنك الأسئلة، حيث دعا الطالبات إلى عدم الرهبة من أسئلة الامتحانات، وطمأنهن بأنه لن يكون هناك سؤال خارج المنهج المقرر.

وتفقد المقريف، طالبات الصف الثالث علمي في معمل الأحياء العام، خِلال الدرس العملي لمادة الأحياء «التكاثر في النبات»، واستمع لشروح توضيحية من إحدى الطالبات.